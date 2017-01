Galpão é incendiado em Botuverá, no bairro Vargem Grande Segundo o proprietário, as câmeras de monitoramento da casa de um vizinho capturaram imagens do veículo circulando no local

Um homem de 44 anos denunciou na delegacia que nesta segunda-feira, 2, seu galpão localizado em um sítio no bairro Vargem Grande, em Botuverá, foi incendiado. Ele suspeita que motorista de um gol preto deu apoio à ação criminosa. Segundo o homem, as câmeras de monitoramento da casa de um vizinho capturaram imagens do veículo circulando no local em horário semelhante ao do incêndio.