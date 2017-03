Gol branco é recuperado em Busque Veículo estava estacionado na rua Alberto Klabunde, no Águas Claras

Um Volkswagen Gol branco, com placas MEI-186, foi recuperado na manhã da quarta-feira, 1. O veículo estava estacionado próximo a escola Yvonne Olinger Appel, na rua Alberto Klabunde, no Águas Claras. Dentro do carro estavam todos os documentos do proprietário, um homem de 45 anos.

O boletim de ocorrência não detalha quando o veículo havia sido furtado.