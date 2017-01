Goleiro, ex-Náutico, reforça o Brusque

O Brusque FC segue em ritmo forte para montagem do elenco que vai defender o clube no Campeonato Catarinense de 2017. Nesta quarta-feira, 4, mais um grande nome chegou ao clube.

O experiente goleiro Rodolpho, 35 anos, é o mais novo contratado do Bruscão. Rodolpho chegou a jogar por três temporadas na Chapecoense, mas foi no Náutico (PE), seu último clube, que o novo arqueiro quadricolor esteve durante boa parte de sua trajetória.

Jogou na equipe de Recife de 2002 a 2007. Voltou em 2015, e finalizou seu ciclo no Timbu na temporada de 2016.

Em 2014, Rodolpho esteve no Marcílio Dias, onde se destacou como um dos principais goleiros do Campeonato Catarinense. O goleiro chegou nesta quarta à cidade e a partir de quinta-feira, 5, já treina com os demais companheiros no período da tarde.