Golpista se passa por médico para extorquir dinheiro de pacientes Administração do Hospital Azambuja emitiu comunicado para alertar as pessoas

Nesta terça-feira, 30, a administração do Hospital Azambuja foi procurado por três pessoas, que receberam ligações de uma pessoa se passando por médico. O golpista, em posse das informações dos pacientes, afirma que precisa de exames caros, e solicita os valores por depósito.

Porém, o hospital emitiu um comunicado alertando as pessoas que: “em nenhum momento liga para a casa dos pacientes solicitando dinheiro para pagamento de exames. Trata-se de um golpe que pessoas mal intencionadas estão aplicando na comunidade”.

O vice-diretor do hospital, Gilberto Bastiani, orienta as pessoas que receberem esse tipo de ligação, devem procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.