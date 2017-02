Governo de Santa Catarina contratará cerca de 1,1 mil novos policiais militares Essa será a maior convocação da história da PM no estado

A Polícia Militar de Santa Catarina ganhará um reforço histórico de efetivo. O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira assinaram na manhã desta segunda-feira, 20, em Florianópolis, a chamada de 1.084 novos policiais militares aprovados no último concurso público. É a maior convocação da história da PM.

No segundo semestre deste ano também serão chamados novos policiais civis e técnicos do Instituto Geral de Perícias (IGP) e realizado um novo concurso para o Corpo de Bombeiros.

Os novos policiais militares são os excedentes do último concurso da categoria realizado em no estado, pelo qual já foram chamados 711 aprovados. Com a chamada agora de mais 1.084 policiais militares (987 homens e 97 mulheres), todos os aprovados foram convocados.

Todos terão um prazo de 75 dias para se prepararem e o curso de formação terá início no dia 2 de maio, em diferentes unidades de Santa Catarina. A formatura está prevista para a primeira quinzena de dezembro, quando os novos policiais serão incorporados aos batalhões.

O comandante geral da PM, coronel Paulo Henrique Hemm, disse que os novos profissionais serão distribuídos de acordo com critérios técnicos, como aumento populacional de cada cidade, número de ocorrências locais e demandas reprimidas. O salário inicial do policial militar em Santa Catarina é de R$ 4.850.

O secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, explicou ainda que as novas contratações representarão um impacto de R$ 5,2 milhões por mês na folha de pagamento, um total de R$ 70 milhões por ano, considerando 13º salário e férias.

O secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, disse também, que com a nova chamada, metade do efetivo da PM foi convocada no atual governo, o que representa uma expressiva renovação. Desde 2011, já haviam sido convocados 4.019 policiais militares. Com a nova chamada, o número sobe para 5.103 profissionais. Com isso, o efetivo total da PM passa de 11 mil.

Em toda a área da segurança pública, também considerando os novos policiais militares anunciados agora, a renovação é de mais de 7,8 mil profissionais desde 2011.