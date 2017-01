Governo instala antenas de acesso à internet e telefonia em Botuverá Próximo passo é a licitação do link para que os equipamentos entrem em funcionamento

Em breve, 70% do município de Botuverá contará com internet e telefonia móvel, especialmente nas comunidades do interior. O projeto piloto do programa SC Rural, do governo do estado, beneficiará 11 municípios com a instalação de antenas repetidoras de sinal de internet e telefonia. A ação é executada pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e visa contemplar as cidades com carência em infraestrutura de comunicação básica.

O prefeito José Luiz Colombi, o Nene, conta que as antenas já foram instaladas no município na última semana. Agora é aguardada a liberação do recurso financeiro do estado para licitar o link do sinal. A prefeitura também está fazendo orçamento para complementar o projeto para atender todo o município. “Pelo projeto do estado ficaram de fora os bairros de Águas Negras, Pedras Grandes e Sessenta”.

O secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, explica que, com a internet e telefonia, muitos serviços poderão ser oferecidos para o cidadão. “O interior tem a mesma necessidade de se comunicar que as cidades. Hoje não se tem desenvolvimento sem infraestrutura. O telefone e a internet são ferramentas que precisam estar nas mãos do cidadão, onde ele morar”.

Nene ressalta que com o serviço nessas comunidades, há mais chances do jovem agricultor permanecer no interior e dar sequência ao trabalho dos pais. Além disso, o prefeito destaca a importância do projeto em benefício aos turistas do município. “Temos muitos turistas que vem até Botuverá visitar a caverna e que poderão usufruir dos serviços”, afirma.

Além de Botuverá, outros dez terão a infraestrutura. Em alguns casos, as torres repetidoras de sinal são totalmente alimentadas por energia solar, gerada por painéis e kits de bateria.

Telecentros no interior

O prefeito de Botuverá revela que já solicitou também ao governo do estado para que sejam disponibilizados telecentros para as comunidades de interior. Com isso, serão ofertados cursos de informática para os aposentados, agricultores e jovens. “É uma maneira de fazer com que a população se adeque às novas tecnologias e possa se comunicar cada vez mais”, diz.

Durante 24 meses, os custos de implantação, manutenção, operação e gestão ficarão a cargo da Secretaria da Agricultura e da Pesca. Após esse período, o município será responsável pelos custos. Entre esse período, Nene conta que criarão um Conselho Gestor do programa para acompanhar a evolução e utilização por meio dos usuários. Após os dois anos, será feito um estudo para ver de que maneira o link de acesso ao sinal pode ser viabilizado financeiramente. “Dependendo da quantidade de usuários veremos a possibilidade de cobrar ou não uma mensalidade”, informa.