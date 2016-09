Greve dos bancários continua em Brusque e na região Federação Nacional de Bancos manteve proposta apresentada no dia 9 deste mês

Sem uma nova proposta da Federação Nacional de Bancos (Fenaban), os bancários decidiram continuar em greve nesta sexta-feira, 16, em todo o país. Em Brusque está fechada a agência do Centro da Caixa Econômica Federal (CEF) e parcialmente a do Centro do Banco do Brasil. Em Botuverá e Guabiruba, as agências do Banco do Brasil também estão com o serviço suspenso.

Na oitava rodada de negociação, feita na quinta-feira, 15, os bancos mantiveram a mesma proposta apresentada no dia 9: reajuste de 7% nos salários e benefícios e abono de R$ 3,3 mil, a ser pago dez dias após a assinatura do acordo.

A greve dos bancários começou no dia 6 deste mês. Na quinta-feira,15, 12.608 agências e 49 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas em todo o Brasil, segundo o sindicato dos bancários. O número representa 54% das agências no Brasil.

Agências fechadas e parcialmente fechadas nesta sexta-feira, 16

Brusque

Caixa Ecômica Federal (Centro) – fechada

Caixa Econômica Federal (Santa Rita e Santa Terezinha) – parcialmente

Agências do Itaú – abertas

Agências do Santander – abertas

Guabiruba

Caixa Econômica Federal – aberta

Banco do Brasil – fechada

Botuverá

Banco do Brasil – fechada

Com informações da Agência Brasil