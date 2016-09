Greve dos bancários permanece em Brusque e região Nesta segunda-feira, 19, a agência do Santa Rita da Caixa Econômica também paralisou o serviço

A greve dos bancários continua em Brusque e região. Nesta segunda-feira, 19, a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do Santa Rita aderiu à paralisação. A do Centro mantém-se fechada. Também permanecem com o serviço interrompido as agências do Banco do Brasil de Guabiruba e Botuverá e parcialmente a do Banco do Brasil do Centro de Brusque.

A greve é por tempo indeterminado e a previsão do presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Brusque e Região (Seeb), Mário Dada, é de que nesta terça-feira, 20, as agências do Itaú e do Santander, do Centro, também paralisem suas atividades.