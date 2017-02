Grupo da Unifebe retorna de viagem voltada à pesquisa de Moda na Europa Projeto Trend View levou estudantes, professores e profissionais da área a Paris e a Londres

Os participantes da 3ª edição do projeto de extensão internacional do curso de Design de Moda, Trend View, retornam nesta sexta-feira, 17, após 13 dias de pesquisa de cultura de moda e tendências entre as cidades consideradas capitais da Moda.

No último dia 4, o grupo de acadêmicos, professores e profissionais ligados ao curso de Design de Moda da Unifebe partiu para uma viagem de pesquisa de moda e tendências. No roteiro, alguns dos principais endereços da moda e da cultura contemporânea, além da mais importante feira têxtil de Paris e um dia de estudos na melhor universidade de Design de Moda do mundo.

A viagem começou em Paris, e na chegada, o grupo foi conhecer a Torre Eiffel e jantar nas imediações do Arco do Triunfo na Champs-Élysées. Nos dias que seguiram, o grupo realizou alguns roteiros de pesquisa pelas principais ruas disseminadoras de tendências e consumo de moda, além de endereços considerados icônicos como o número 31 na RueCambon, o primeiro endereço da marca Chanel, o Palácio de Versalhes, Museu do Louvre, entre outros.

O ponto alto da viagem em Paris foi a visita à Première Vision, considerada a principal feira do setor têxtil, que inclui pavilhões dedicados às indústrias de fios, tecidos, aviamentos, couro, manufatura e design de superfície. Durante todo o dia, o grupo pôde conhecer as tendências que vão influenciar o verão 2018/19 do hemisfério sul. Num exercício de observação, o grupo concluiu que muitas das tendências mostradas na feira já estarão despontando no próximo verão 2017/18, dada a velocidade atual da disseminação.

Depois de cinco dias em Paris, o grupo embarcou no Eurostar em direção a Londres, onde mais um intenso roteiro de pesquisa e estudo aguardava. Com os termômetros marcando 2ºC e a sensação térmica de -2ºC no último sábado, 11, o grupo se dirigiu para a Central Saint Martins, considerado o melhor curso de Design de Moda do Mundo.

O workshop de Fashion Trending foi ministrado pela professora dos cursos de graduação e mestrado de Design de Moda, Carol Morgan, que tem expertise na área de comunicação de moda. Durante o workshop, o grupo pôde conhecer um pouco da metodologia de ensino da escola e como funciona na prática o processo de pesquisa de tendências de comportamento e moda. Na parte da manhã, o workshop trouxe um pouco de teoria sobre a observação de tendências – que vão muito além de roupas -, e à tarde o grupo realizou uma atividade prática com um roteiro de pesquisa para observar comportamentos, ambientes e produtos.

“O curso me proporcionou um olhar diferente, uma perspectiva de como observar as coisas de uma outra maneira e o quanto pensar fora da caixa é essencial. Agora percebo o quão importante é conhecer novos lugares para ampliar nossa maneira de ver o mundo. Certamente, esta é uma experiência incrível que vou carregar para minha carreira e vivência profissional”, afirma a acadêmica da 7ª fase de Design de Moda, Bruna Pizzani, que atua na equipe de desenvolvimento da marca DIMY.

Os demais dias em Londres foram dedicados à pesquisa comportamental e de tendências, visitando lugares como o Bricklane Market, em Shoreditch, o museu Tate Modern e os principais endereços, como a Oxford Street, Carnaby Street, e lojas como a Dover Street Market.

O projeto Trend View é parte da estratégia de internacionalização da Unifebe, estimulada e apoiada pelo reitor da instituição, Günther Lother Pertschy. Após a conclusão do projeto, o curso de Design de Moda pretende reunir todo o material e impressões coletadas durante a viagem de pesquisa para distribuir às empresas, retornando à comunidade local as informações que devem trazer diferencial competitivo ao que é produzido na região.