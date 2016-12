Guabiruba ganha sua primeira estação meteorológica Dados podem ser acompanhados pela internet

Entrou em operação nesta sexta-feira,23, minha quarta estação meteorológica, três já montadas em Brusque sendo esta última fixada no município de Guabiruba, mais precisamente no bairro Aymoré, que acaba ganhando este importante equipamento, (primeira naquele município) para o acompanhamento dos dados do tempo como volumes de chuva, temperaturas, velocidade/direção do vento, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, ponto de orvalho. Todas estas informações são coletadas pela estação e transferidas para a internet sendo que desta forma, qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta pode ter o acesso as informações sempre atualizadas. Basta acessar o link a seguir: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGUABIRU2#history

Motivo de satisfação para mim, conseguir enfim, montar esta base de observação na cidade vizinha a Brusque. Vale registrar o apoio dos amigos como de Leila e Gustavo Morsch, que gentilmente cederam o devido espaço necessário em sua propriedade também de Fernando Keiser, na construção do referido Site.

Sem remuneração alguma, faço isso pelo simples fato de gostar e muito do que faço, apenas isso!