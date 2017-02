Guabiruba lança suas Diretrizes Curriculares Municipais As diretrizes irão nortear a organização do trabalho pedagógico das escolas

Há um ano os profissionais da rede municipal de ensino estudam e constroem as Diretrizes Curriculares Municipais para serem aplicadas em Guabiruba com o objetivo de orientar a aprendizagem e fornecer subsídios aos docentes na construção de uma educação de qualidade, criativa e transformadora. O trabalho resultou em um documento com mais de 300 páginas lançado no início deste mês na Câmara Municipal de Vereadores.

As Diretrizes Curriculares Municipais irão nortear a organização do trabalho pedagógico das escolas. “Enquanto pedagoga não entendia como em um município tão pequeno, escolas da mesma rede pudessem trabalhar de modo diferenciado e com objetivos tão distintos em turmas de mesma faixa etária”, pontuou a secretária de Educação, Edna Maria da Silva Jasper. Com as diretrizes, o propósito é que essas diferenças deixem de existir. “Nossas diretrizes foram construídas a partir da Base Nacional Curricular inserida na realidade e na diversidade cultural do nosso município”, complementou Edna.

A construção das diretrizes, que são uma exigência legal, teve a orientação e o assessoramento da professora do curso de Mestrado em Educação da Furb, Otilia Lizete de Oliveira Heining, graduada em Letras, especialista em Língua Portuguesa/Redação, mestre em Educação e doutora em Linguística.

O lançamento ocorreu na noite de quinta-feira, 2, com a participação dos profissionais da educação, do prefeito Matias Kohler, vice Valmir Zirke, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Cristiano Kormann, presidente do Conselho Municipal de Educação Alfred Nagel Neto – Professor Fredy, vereadores Felipe Eilert dos Santos e Paulo Ricardo Gums. A abertura do encontro contou com a apresentação do Coral São Vendelino.

O ato foi marcado pela entrega das diretrizes às autoridades municipais pelos profissionais da educação e representante do Conselho Municipal de Educação, que aprovou por unanimidade as diretrizes por meio do parecer n° 01/2017. Com base no parecer, o decreto municipal n° 808/2017 instituiu as Diretrizes Curriculares Municipais da rede municipal de ensino de Guabiruba.