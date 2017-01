Guabiruba registra 119 mm de chuva nesta tarde/noite de quinta-feira,26

A forte chuva que atingiu Guabiruba nesta tarde/noite de quinta-feira,26, trouxe problemas com alagamentos. No Bairro Aymoré,o ribeirão que passa por aquela localidade transbordou assustando os moradores. Abaixo, as fotos, enviado por Leila Daiane Gums Morsch:

Minha estação registrou 119 mm de chuva em apenas duas horas: