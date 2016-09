Acibr, TV Brusque e Município Dia a Dia transmitem debate com candidatos a prefeito de Brusque Esse será o primeiro debate entre os candidatos desde a eleição municipal de 1992, ou seja, 24 anos depois

Os três candidatos à Prefeitura de Guabiruba se enfrentam em um debate promovido pela Associação Empresarial de Brusque (Acibr), pelo Município Dia a Dia e a TV Brusque neste domingo, 18, a partir das 17 horas, na sede da Câmara de Vereadores. O Município Dia a Dia transmite ao vivo pelo municipiomais.com.br.

Confirmaram presença no debate os candidatos Matias Kohler (PP), Orides Kormann (PMDB) e Osmar Vicentini (PRB). Esse será o primeiro debate entre os candidatos desde a eleição municipal de 1992, ou seja, 24 anos depois.

O regulamento estipulado pela comissão organizadora prevê sete rodadas de perguntas. Na primeira, os candidatos responderão a uma única pergunta, elaborada pela organização, pelo tempo de três minutos cada um.

Na segunda e terceira rodadas, serão feitas aos candidatos perguntas formuladas por entidades representativas do município. Cada candidato responderá três questões, e comentará três respostas de outros candidatos.

Na quarta, quinta e sexta rodadas, candidato fará pergunta para candidato. O sétimo bloco está reservado às considerações finais dos postulantes ao cargo de prefeito de Guabiruba, pelo tempo máximo de cinco minutos.

Como o espaço é reduzido na plateia da Câmara de Vereadores, a entrada da população será bastante limitada. Reitera-se, contudo, que a íntegra do debate será transmitida ao vivo pelo site do Município Dia a Dia.

Serviço

Debate em Guabiruba

18/09 – domingo, às 17 horas

Câmara de Vereadores de Guabiruba

Candidatos participantes: Matias Kohler, Orides Kormann e Osmar Vicentini

Transmissão ao vivo pelo municipiomais.com.br

Debates em Brusque

A semana que se avizinha será repleta de debates entre os candidatos à Prefeitura de Brusque. O primeiro será realizado no dia 22, quinta-feira, promovido pela Escola Estadual Dom João Becker. O evento está marcado para as 8h45, no Centro Empresarial, e terá a participação de alunos do ensino médio da instituição.

No dia 25, domingo, será realizado o debate promovido pela Acibr, em parceria com o Município Dia a Dia, o qual também terá transmissão ao vivo no site. O início está marcado para as 19 horas, também no Centro Empresarial.

Mais um debate será realizado um dia depois, na segunda-feira, 26. Promovido pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) da Unifebe, o encontro será realizado no auditório do educandário, a partir das 19 horas.