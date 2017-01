Guincho é furtado de residência em construção, no Águas Claras Crime ocorreu na terça-feira, mas proprietário só registrou ocorrência neste sábado

Uma residência, ainda em construção na rua Guilherme Kreidlow, no bairro Águas Claras, foi alvo de furto na terça-feira, 24. O proprietário, de 68 anos, registrou a ocorrência neste sábado, 28, na delegacia.

Segundo o relato, no local havia um guincho do qual o homem era proprietário. Os bandidos se aproveitaram que o equipamento estava com a tampa de cima frouxa e o levaram. Ele não suspeita de quem possa ser o autor do furto.