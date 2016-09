Hacker desvia R$ 6,6 mil de conta bancária de empresa Mensagem no computador solicitou uma atualização no módulo de segurança do Internet Bank

Uma empresa de móveis, na avenida Primeiro de Maio, teve o prejuízo de R$ 6,6 mil ao ter a conta bancária hackeada. O proprietário da empresa conta que recebeu uma mensagem no computador, para que fosse atualizado o módulo de segurança do Internet Bank, da agência bancária. Duas horas após a atualização, recebeu uma ligação de alguém dizendo ser do banco, e que era necessário fazer o passo a passo do procedimento. Nesse momento, foi solicitado que a senha fosse digitada no programa de atualização. No mesmo dia, o homem percebeu que foram feitas três transferências da conta da empresa. Ao entrar em contato com a agência bancária, não souberam informar para qual conta foi feita a transferência.