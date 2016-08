Homem descobre fraude em carro após quatro anos Na primeira vistoria o carro foi aprovado, mas agora, no mesmo local, carro foi reprovado

Um homem prestou um boletim de ocorrência na delegacia para relatar que descobriu uma fraude em seu veículo. Ele conta que há quatro anos comprou o carro, um Uno Mille, e na época foi feita a vistoria, sendo aprovada.

No início de agosto, voltou no mesmo local para fazer nova vistoria, pois estava vendendo o carro, mas dessa vez não foi aprovada, por ter sido soldado a parte do chassi, suspeitando de uma fraude.

Porém, o homem afirma que nunca mexeu nesta parte do carro.