Homem é amarrado e tem carro roubado em Nova Trento Proprietário do veículo foi assaltado durante horário de café

Um funcionário de um supermercado de Nova Trento foi roubado enquanto estava no horário de intervalo, por volta de 19h de quarta-feira, 14.

O ladrão, armado, anunciou o roubo e amarrou a vítima. O criminoso a colocou dentro do carro. A vítima foi liberada no limite entre Nova Trento e Brusque. Posteriormente, o carro foi encontrado no bairro Ponta Russa, em Brusque.