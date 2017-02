Homem é conduzido à delegacia de Brusque por portar arma de brinquedo Fato aconteceu por volta das 17 horas do último sábado, 18, no Centro

Um homem de 26 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Brusque por portar um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de brinquedo. O fato aconteceu por volta das 17 horas do último sábado, 18, após abordagem da Polícia Militar na rodovia Antônio Heil, próximo ao posto São Lucas, no Centro.

O suspeito tentou passar um nome falso aos policiais e informou que estava trabalhando em um circo que está de passagem pela cidade. Em contato realizado com o proprietário do local, ele informou à PM que o homem havia furtado um bloco com aproximadamente 100 ingressos do circo, o que contabilizou R$ 3 mil.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.