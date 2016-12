Homem é detido ao furtar cinco barras de chocolate em supermercado Crime ocorreu na tarde de ontem, na rua Augusto Klapot, no bairro Águas Claras

Um homem de 27 anos foi detido na tarde desta quinta-feira, 22, por funcionários de um supermercado, na Augusto Klapot, no bairro Águas Claras, após furtar cinco barras de chocolate.

Um dos funcionários contou para a Polícia Militar que chegava ao local, quando outros colegas de trabalho contaram que flagraram o homem.

Um dos funcionários foi atrás do acusado e poucos metros mais a frente do estabelecimento conseguiu detê-lo. Com o homem foi encontrado as embalagens dentro da calça.

Segundo o acusado, ele mora em Itajaí e tem uma filha que mora em Brusque. Como estava desempregado, ele foi até o supermercado e pegou os chocolates na intenção de dar de presente para a menina.

A Polícia Militar foi até o local e constatou que o acusado está em liberdade provisória por receptação. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado um inquérito e responderá o processo em liberdade.