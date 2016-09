Homem é detido por dirigir sob efeito de álcool no Santa Terezinha Após atender acidente de trânsito, PM identificou que ele estava com sinais de embriaguez

Um homem de 39 anos foi detido na manhã deste sábado, 3, por dirigir sob efeito de álcool. A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito na rua Dorval Luz, no Santa Terezinha, e percebeu que o causador da colisão, que conduzia uma Honda Cg 125 com placa de Brusque, estava com sinais de embriaguez.

Ele fez o teste do bafômetro e comprovou-se que estava alcoolizado. Diante do fato, o mesmo foi conduzido ao hospital e depois à Delegacia.