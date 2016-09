Homem é detido suspeito de furtar cerca de alumínio Vizinhos viram quando o acusado cometeu o crime, na manhã desta quinta-feira

Um homem de 31 anos foi detido na manhã desta quinta-feira, 8, suspeito de furtar uma cerca de alumínio, na rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio.

Segundo os policiais militares, por volta das 7h45 foram até o local, onde o proprietário relatou que foram furtados aproximadamente 20m².

Alguns vizinhos contaram aos policiais que viram quando o acusado, que não teve o nome revelado por questões judiciais, retirou as cercas da casa, por volta das 6h.

Com as características do suspeito, os policiais encontraram o homem dentro de casa, onde também estavam duas peças da cerca furtada.

Com isso, foi dada voz de prisão e o suspeito conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e os objetos devolvidos ao proprietário.