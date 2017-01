Homem é encontrado morto em rua de Itapema Segundo relato de morador, por volta das 3h da manhã, ele ouviu três disparos de arma de fogo

Nesta segunda-feira, 9, por volta das 7h, na rua 406 h, próximo a Sermep, em Itapema, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência, na qual um homem havia caído em uma via pública e estava morto.

Chegando ao local, os policiais constataram que o corpo apresentava sinais de perfuração no crânio, ocasionada, possivelmente, por arma de fogo.

O homem não foi identificado e não possuia documentos. De acordo com a policia, ele aparentava ter cerca de 25 anos e possuia diversas tatuagens pelo corpo. No local do crime foram encontrados três estojos deflagrados de munição calibre 40.

De acordo com informações de um morador da região, por volta das 3h da manhã, ele ouviu cerca de três disparos, e logo após o ato, um veículo perua na cor prata com rack, foi avistado deixando o local em alta velocidade e com os faróis apagados.