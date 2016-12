Homem é esfaqueado no Poço Fundo e está em estado grave no hospital Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, na casa de Gilson de Oliveira

Após ser esfaqueado, Gilson de Oliveira, 40 anos, deu entrada no Hospital Azambuja, em estado grave, por volta das 10h desta quinta-feira, 22. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na casa de Oliveira, na rua PF-09, no bairro Poço Fundo.

Mesmo ferido, Oliveira foi até a casa da cunhada, que fica próximo ao local. Ele chegou, pediu ajuda e, em seguida, desmaiou. Os policiais foram até o hospital para tentar conversar com o homem e entender o que aconteceu, porém ele já estava no centro cirúrgico.

Com o auxílio do irmão, os policiais entraram na casa de Oliveira e encontraram o chão molhado, o que mostrava que alguém já havia limpado a cena do crime. Fora da casa os policiais encontraram marcas de sangue.

Até o momento a PM não conseguiu identificar o autor do crime.