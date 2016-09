Homem é ferido com golpes de facão no rosto em posto de combustíveis Responsável pela agressão não foi identificado e saiu do local numa bicicleta

Por volta das 4h45 deste sábado, 17, um homem feriu outro com golpes de facão no rosto, causando lesões graves, no Posto São Lucas, na rodovia Antônio Heil, bairro Centro 2. O motivo da briga não foi informado. O responsável pela agressão não foi identificado e saiu do local numa bicicleta vermelha. Já a vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros.