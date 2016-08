Homem é preso ao levar celular furtado para desbloquear Dona do aparelho conseguiu localizar por meio do rastreador e informou para a Polícia Militar

Um homem de 31 anos foi preso na tarde de quinta-feira, 25, ao levar um celular furtado para desbloquear, em um camelô, no Centro da cidade.

Segundo os policiais militares do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), a proprietária do aparelho informou ao Centro de Operações da PM (Copom) que por meio do rastreador, conseguiu localizar o celular e que o criminoso iria até o local para retirar.

Os policiais foram até a loja e conseguiram deter o acusado, que admitiu ter furtado o aparelho da marca Samsung, modelo J7, há cerca de uma semana. O crime ocorreu em uma creche, no bairro Jardim Maluche, onde a dona do celular trabalha.

Segundo o homem, ele foi buscar o filho na escola, viu o aparelho e pegou. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.