Homem é preso com drogas no Águas Claras Além dos entorpecentes, foi encontrado com ele mais de R$ 1,5 mil

Um homem de 20 anos foi preso por portar drogas na noite da última terça-feira, 14, na rua Osnildo Zirke, no Águas Claras. A Polícia Militar descobriu os entorpecentes após abordagem na motocicleta Honda CG 125 KS, de placa MHI-9187, que ele conduzia. Além de um torrão de maconha e 32 gramas de cocaína, foram encontrados com o suspeito R$ 1.549, um aparelho celular e uma balança de precisão.