Homem é preso em flagrante por furto, na rodovia Antônio Heil Ele foi abordado pela PM com os objetos furtados na madrugada deste domingo, 19

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial na rodovia Antônio Heil. A ocorrência foi registrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar de Brusque (Copom) por volta das 3h30 da madrugada deste domingo, 19.

Segundo informações do relatório da PM, após informações de que o suspeito estaria furtando o local, os policias o abordaram nas proximidades do estabelecimento com os objetos furtados. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.