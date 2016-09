Homem é preso em flagrante portando arma de fogo, no Santa Rita Ele foi encaminhado à delegacia, mas após pagamento de finança, foi liberado

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 16, por estar portando uma arma de fogo e um cigarro de maconha. Após denúncia, os policias militares abordaram o veículo na rua Coelho Neto, no Santa Rita, por volta das 15h30 e verificaram que o suspeito possuía no carro, um Honda/Civic, uma pistola calibre 635 mm municiada com cinco projéteis calibre 25.

Como ele não possui porte de arma de fogo, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e após pagamento de fiança foi liberado.