Homem é preso por furto na rodovia Antônio Heil Ele furtou monitor, forno de indução e uma torradeira, além de alimentos

Um homem foi preso na manhã do último domingo, 19, por furto. O fato aconteceu por volta das 7 horas, na rodovia Antônio Heil, próximo ao número 5.400.

Após revista pessoal, a PM encontrou com o homem uma sacola com alimentos. Além disso, ele informou que havia em sua residência outros objetos furtados. Diante da informação, os policias se dirigiram até a casa do suspeito e encontraram um monitor Samsung preto, um forno de indução preto e uma torradeira Electrolux preta.