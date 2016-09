Homem é rendido em banheiro do Terminal Urbano Criminosos, armados com uma faca, levaram R$ 500 em espécie

Um homem foi rendido por dois criminosos, na tarde de terça-feira, 20, no banheiro do Terminal Urbano, na rua Prefeito Germano Schaeffer, no Centro.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem entrou no local, e os criminosos entraram em seguida.

Um dos assaltantes estava armado com uma faca e anunciou o roubo. Eles levaram uma quantia de, aproximadamente, R$ 500 em espécie.

A PM realizou rondas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

Motocicleta é furtada enquanto proprietário trabalhava

Uma motocicleta Honda C100 Biz, de cor azul, placa MFS-1392, de Guabiruba, foi furtada na noite de terça-feira, 20, na avenida Getúlio Vargas, no Centro 2.

Segundo a PM, a vítima deixou o veículo no estacionamento do estabelecimento comercial em que trabalha.

Ao retornar, percebeu que não estava mais. Os policiais militares fizeram rondas, mas não encontrara mais a motocicleta.