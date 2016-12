Homem embriagado e com CNH vencida é detido após bater em poste, em Guabiruba Ele foi flagrado por volta da 00h30 deste sábado, 31, na rua Paulo Wippel

Por volta da 00h30 deste sábado, 31, um homem de 50 anos foi detido por dirigir embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O condutor do Palio foi flagrado após colidir com um poste, na rua Paulo Wippel, em Guabiruba.

A Policia Militar foi acionada para o acidente de trânsito, e chegando no local constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e alterações psicomotoras.

O condutor do veículo se negou a fazer o teste da alcoolemia, portanto, foi emitido um auto de infração e o motorista foi encaminhado para Delegacia de Policia Civil para as medidas cabíveis.