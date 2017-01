Homem encontra sítio incendiado em Guabiruba Um vizinho percebeu fumaça no local no dia 28 dezembro e quando foi verificar só restavam cinzas

Um homem registrou boletim de ocorrência nesta semana para relatar que o seu sítio no bairro Guabiruba Sul, que possui uma casa de madeira edificada,a qual foi totalmente queimada. Ele foi até lá na manhã de ontem e encontrou o local em ruínas.

A última vez que ele tinha ido até o sítio foi em 26 de dezembro, e estava tudo em ordem. Um vizinho relatou que percebeu fumaça no local no dia 28 dezembro e quando foi verificar só restavam cinzas.

O dono do sítio relatou à polícia que não sabe as causas do incêndio, e que desconhece a existência de alguém que poderia ter intenção de incendiá-lo.