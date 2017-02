Homem fica ferido ao cair de ponte de arame, no Rio Branco Por sorte, lama amorteceu sua queda, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 23

Um homem de 59 caiu da ponte de arame que liga os bairros Rio Branco e Souza Cruz, em Brusque, por volta das 20h desta quinta-feira, 23.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi conduzido ao Hospital Azambuja desorientado e com escoriações pelo corpo.

No entanto, sua queda foi amortecida pela lama, à margem do rio Itajaí-Mirim, no lado do Rio Branco. O nome da vítima não foi divulgado, nem seu estado de saúde.