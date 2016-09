Homem joga cachorro da sacada de residência, no Paquetá Após o crime, ele foi encaminhado para a delegacia

Na tarde de sexta-feira, 9, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a ligação de um voluntário da Acapra, informando que recebeu denúncia anônima de que um homem de 41 anos, jogou da sacada de sua residência um cachorro e, em seguida, o abandonou ferido em um terreno, no bairro Azambuja.

Os policiais foram até o local e constataram que o animal estava com a pata quebrada e foi levado a uma Clínica Veterinária pelo homem que o encontrou.

Os policiais foram até a casa do dono do animal, na rua João Vanolli, no bairro Paquetá e o conduziram para a delegacia para as devidas providências.