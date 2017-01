Homem morre em acidente grave na rodovia Antônio Heil Colisão frontal ocorreu no fim deste domingo, na conhecida curva da morte

Um grave acidente no fim da noite deste domingo, 15, matou o motorista Rogério Machado, 46 anos, na rodovia Antônio Heil, próximo à curva da morte, entre Brusque e Itajaí.

A colisão frontal envolveu dois veículos, um Ford Versailles, com placas de Palhoça, conduzido por Machado e um Nissan Versa, de Brusque, onde estavam duas mulheres.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a passageira, de 28 anos, que estava no banco da frente, foi encontrada consciente e orientada e apresentava escoriação no rosto e suspeita de fratura de costela.

Já a passageira, de 50 anos, que estava no banco traseiro, estava consciente, porém confusa e apresentava suspeita de traumatismo craniano, com laceração na parte da frente da cabeça. Ela ainda reclamava de dores no tórax.

As duas mulheres foram conduzidas ao Hospital Azambuja em estado grave. O motorista do Versa saiu ileso.

***Atualizado à 1h26