Homem tem carteira com R$ 800 furtada de dentro de veículo em Guabiruba Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira, 27

Um homem de 61 anos registrou boletim de ocorrência na delegacia de Brusque informando que durante a madrugada de segunda para terça-feira, 27, deixou seu veículo Mitsubishi L200 estacionado na garagem de sua residência, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, e ao acordar, notou que o veículo estava com a porta do motorista aberta.

Ao checar o veículo, notou que sua carteira com documentos, cartões e R$800 havia sumido.