Homem tem prejuízo de quase R$ 7,5 mil em conta bancária Um funcionário do banco ligou para questionar se havia feito o pagamento

Um homem de 46 anos teve um prejuízo de quase R$ 7,5 mil em uma transação bancária indevida. Ele conta que na noite de segunda-feira, 12, tentou fazer alguns pagamentos pelo site da agência bancária. Mas como não conseguiu, desistiu.

Em seguida, recebeu a ligação de um rapaz dizendo ser funcionário do banco e perguntou se havia feito o pagamento do determinado valor, do Ceará. Como o homem negou, o funcionário disse que bloquearia o pagamento.

Porém, ontem, a esposa dele foi até a agência bancária e viu que havia sido debitado o valor repassado pelo homem.

Carteira é furtada de dentro de carro, no Souza Cruz

Um homem de 55 anos teve a carteira furtada de dentro de seu carro, na sexta-feira, 9, na rua Leopoldo Kohler, no bairro Souza Cruz. Ele conta que deixou o veículo aberto, estacionado em frente a casa.

A carteira estava em cima do banco e assim que retornou, aproximadamente 10 minutos depois, o objeto já havia sido furtado. Dentro estavam todos os documentos pessoais.