Homem tem R$ 1,1 mil furtados de dentro de caminhão Ele deixou o veículo estacionado com a porta destrancada e o vidro aberto

Um homem de 37 anos relatou que teve objetos furtados de dentro do caminhão da empresa onde trabalha na manhã deste sábado, 21, no bairro Dom Joaquim.

Ele relata que deixou o veículo estacionado com a porta destrancada e o vidro aberto e se ausentou por 30 minutos. Quando retornou, ele percebeu que sua carteira com documentos e R$ 1,1 mil em dinheiro foi furtada do interior do veículo.

Não há câmeras de monitoramento próximo ao local.