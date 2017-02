Homem tenta vender notebook furtado na internet e vai para a delegacia Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira à tarde

Um homem que teve o seu estabelecimento furtado na semana passada conseguiu recuperar um notebook graças a um anúncio do produto furtado feito no Facebook nesta segunda-feira, 13. A vítima, de Brusque, viu que uma pessoa vendia um computador parecido com o dele por R$ 350.

O dono do notebook suspeitou que fosse o equipamento que havia sido furtado de seu estabelecimento. Ele criou um plano para pegar o vendedor, e entrou em contato e marcou de se encontrarem na rodovia Antônio Heil para que o aparelho fosse mostrado. Foi quando ele teve certeza que se tratava do seu computador.

O vendedor afirmou que havia comprado o notebook de outro homem por R$ 100. Diante dos fatos, ele foi conduzido pela Polícia Militar por receptação de produto furtado à Delegacia de Polícia Civil.