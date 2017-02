Homens armados assaltam dois estabelecimentos em Brusque na tarde desta terça-feira, 7 Ação aconteceu em um supermercado no Guarani e numa fábrica de embalagens, no Bateas

Dois assaltos foram registrados em Brusque por volta das 15h45 desta terça-feira, 7. Ambos aconteceram em estabelecimentos comerciais, no Guarani e no Bateas.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar, a situação foi similar nas duas ocasiões: dois homens armados e numa motocicleta chegaram nos locais e anunciaram o assalto. O primeiro foi num supermercado na rua Ernesto Biachini, no Guarani e o segundo numa fábrica de embalagens, na rodovia Ivo Silveira, no Bateas.

Os suspeitos que assaltaram o supermercado no bairro Guarani foram localizados e presos. Eles foram reconhecidos pelas vitimas, no entanto, ainda não foi encontrado o dinheiro e a moto usada no crime.

Atualizado às 17h55