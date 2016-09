Homens armados assaltam panificadora do Limoeiro Acusados agiram com agressividade e gritos, e toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento

Dois homens armados roubaram uma panificadora do bairro Limoeiro por volta das 6h30 desta quinta-feira, 15.

Eles entraram no local e anunciaram o assalto, pegaram o dinheiro do caixa e de clientes que estavam no local. Eles fugiram a pé após a ação.

Os acusados agiram com agressividade, e toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento.