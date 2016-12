Homens furtam cigarro e bebidas de supermercado no Rio Branco Ação ocorreu na noite de domingo, 25

Um supermercado do bairro Rio Branco foi furtado na noite de domingo, 25. Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rua Maria André de Freitas.

Chegando ao local, se depararam com a porta blindex do estabelecimento quebrada. Foram furtadas várias carteiras de cigarro e bebidas. Testemunhas informaram que viram um homem sair do local em uma bicicleta velha com uma sacola na mão e outro fugiu correndo a pé.

A polícia fez rondas nas proximidades, mas não localizou os suspeitos.