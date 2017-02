Homens são conduzidos à delegacia de Brusque por repassar nota falsa em farmácias Eles pagaram as compras com uma nota falsa de R$ 100, por volta das 17h desta segunda-feira, 20

Por volta das 17 horas desta segunda-feira, 20, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de moeda falsa em uma farmácia no Águas Claras, em Brusque. Quando chegou ao local, foi informada que os três homens que repassaram as notas se evadiram em um Peugeot 206 de cor prata em direção a cidade de Nova Trento, após pagarem as compras com uma nota falsa de R$ 100.

A ocorrência foi passado para a rede, sendo que o veiculo foi abordado na rodovia Gentil Batisti Archer, nas proximidades da Unidade Prisional Avançada (UPA). Três homens estavam no veiculo, e com eles foram encontradas três notas falsas de R$ 100 e uma de R$ 50.

No interior do veiculo foram encontrados produtos de outras duas farmácias, sendo duas de Brusque e uma de Guabiruba. O carro foi apreendido e os três homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Brusque.