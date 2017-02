Homens são presos em flagrante após roubo em mercado Vladimir Ribeiro e Cleiton Kniss já haviam praticado outros crimes em janeiro

Vladimir Ribeiro dos Santos, 21 anos e Cleiton Kniss, 23, foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira, 7, após assalto a um supermercado no bairro Guarani, por volta das 15h45. Os suspeitos já eram investigados pela Polícia Civil pela prática de outros três roubos em Brusque no fim de janeiro – dois em postos de combustíveis e um numa lanchonete.

Ainda no fim do mês passado, os policiais identificaram um dos autores, Cleiton Kniss, e trabalhavam no caso. Os profissionais já formulavam o pedido de busca e prisão de ambos. No entanto, o caso foi finalizado antes mesmo do que os policias esperavam. Isso porque nesta tarde os policias civis e militares faziam rondas pela cidade quando foram avisados do ocorrido no mercado, com o mesmo perfil dos crimes praticados no mês passado.

O delegado Alex Bonfim Reis diz que os suspeitos, que estavam em posse de duas armas de fogo, agiram da mesma forma e com a mesma motocicleta. Diante disso, os policias se deslocaram próximo da casa de Kniss, entre o Guarani e Rio Branco, onde aguardaram sua chegada e de seu comparsa. Ambos assumiram a prática do crime e foram levados à delegacia. Kniss foi autuado por roubo e tráfico de drogas, já que com ele também foi encontrada grande quantidade de maconha. Já Santos, que é foragido do Presídio de Lages, foi atuado por roubo.

A polícia recuperou R$ 4 mil referente aos roubos. “Vamos concluir este inquérito que havia sido instaurado pelos outros três roubos e encaminhar à Justiça para as demais providências”, diz o delegado.