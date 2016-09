Homens se jogam na frente de veículo para assaltar motoristas nas rodovias da região Moradores relatam técnicas utilizadas pelos criminosos em duas rodovias da região

Os motoristas que trafegam à noite pelas rodovias da região devem redobrar a atenção. Conforme relatos de dois moradores de Brusque, alguns homens utilizam técnicas para tentar assaltar os condutores. O primeiro caso ocorreu com o comerciante Agenor Vinotti, de 58 anos, por volta das 20h de sexta-feira, 2.

Ele conta que dirigia de Nova Trento a Brusque, pela rodovia Gentil Batisti Archer (SC-108), quando em uma descida, seguida de uma curva, pouco antes da Unidade Prisional Avançada (UPA), um homem magro e moreno, caminhava no sentido contrário com um objeto na mão.

Assim que chegou próximo ao veículo, o homem jogou uma blusa no pára-brisa, na tentativa de fazer Vinotti parar. “Eu me assustei e acelerei, porque pensei que pudesse estar armado e disparar contra o carro”, diz.

Assim que chegou em Brusque, parou o veículo, no bairro Zantão, e foi conversar com outro motorista, que também havia passado pelo local. “Ele contou que quando passou, o cara estava sentado no meio da pista e quase o atropelou. E segundo ele, tinha outro homem junto, um pouco mais atrás, mas eu nem cheguei a ver, porque acelerei”, comenta.

Na noite de quarta-feira, 7, por volta das 19h30, uma moradora de Brusque também sofreu uma tentativa de assalto, mas dessa vez ocorreu na rodovia Antônio Heil, mais precisamente nas proximidades da Curva da Morte.

Segundo a mulher, dois homens de bicicleta, se jogaram na frente dos veículos com o intuito de assaltar os condutores. Ela diz que os suspeitos – que aparentam não estar armados e ter cerca de 20 anos -, arrancaram as placas de sinalização para quebrar os vidros dos carros.

A moradora conta que os homens possuem altura mediana, são brancos e magros. Estavam de bermuda e chinelo – um deles com camiseta rosa e usando boné. Ainda segundo ela, a Polícia Militar (PM) foi acionada naquela mesma noite, fez rondas no local e não encontrou nenhum suspeito.

PM dá orientações aos motoristas

O comandante do 18º Batalhão da PM, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, afirma que o motorista ao se deparar com uma situação semelhante as citadas, em que desconfie do comportamento de outra pessoa ou perceba a possibilidade de invasão na pista com o intuito de assaltá-lo, deve ter cautela e não parar o veículo. Ele diz, que se possível, o condutor deve mudar a rota e comunicar imediatamente os policiais.

No entanto, Gomes afirma que se for inevitável a abordagem, o motorista deve manter-se seguro, não tomar nenhuma atitude precipitada e seguir as determinações do agente. Na sequência, a vítima deve comunicar à PM e passar o máximo de informações para que os profissionais possam identificar os suspeitos.

O comandante da PM de Brusque ainda diz que a Polícia Rodoviária Estadual e a PM de Itajaí também serão comunicadas para que possam observar mais atentamente estes locais.