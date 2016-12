Homens se recusam a baixar o som e vão parar na delegacia por perturbação de sossego Fato ocorreu na manhã de domingo, 25, no Nova Brasília

Por volta das 9h de domingo, 25, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego, no bairro Nova Brasília.

De acordo com o relato dos vizinhos, os homens estavam com som alto durante a noite e continuaram com a perturbação pela manhã. Os vizinhos tentaram conversar para pararem o som, porém, eles estavam embriagados e não desligaram o aparelho.

Quando os policiais foram acionados, tentaram conversar com os homens, porém eles se recusaram a baixar o som.

Com isso, os policiais efetuaram a prisão de um homem de 38 anos por perturbação de sossego, mas ele reagiu e partiu pra cima dos policiais. Um dos militares teve um dedo da mão direita quebrado. Um outro homem também se exaltou e ameaçou os policiais.

Outras pessoas que estavam no local também reagiram. Os policiais removeram um veículo ao pátio por infração de trânsito por som alto. Os envolvidos foram conduzidos a delegacia para prestar esclarecimentos.