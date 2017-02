Hospital Azambuja realizou mais de 155 mil atendimentos em 2016 Direção da instituição apresentou balanço do ano passado e falou de projetos para 2017

O Hospital Azambuja realizou no ano passado mais de 155 mil atendimentos – 25% a mais do que em 2015, quando foram registrados 123,4 mil. Este e outros dados foram apresentados na manhã de ontem, em coletiva de imprensa, pelo diretor geral da instituição, padre Nélio Roberto Schwanke e o administrador Fabiano Amorim.

Em 2016 foram investidos cerca de R$ 4,8 milhões em equipamentos e reformas no hospital. Foram adquiridos aparelhos de ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassom 4D, monitores multiparâmetros e materiais cirúrgicos, entre outros. Além disso, R$ 800 mil foram destinados a construção do ambulatório pediátrico, consultório de clínica geral e ginecologia, adequação do novo Centro de Imagem e manutenção de outras áreas.

Para 2017, a principal novidade é referente a uma parceria com profissionais europeus, para a criação de um Laboratório de Pesquisa Clinica de Medicação para Oncologia. As tratativas já estão acontecendo, mas não há previsão de quando iniciará. Também para este ano, a instituição buscará fortalecer o relacionamento com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) para a residência médica, que iniciará em 2018.

Além disso, o hospital buscará recursos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, reforma do centro cirúrgico e do centro obstétrico, reforma da ortopedia (criação de ambulatório do SUS e clínica médica com raio-X e salas de curativos).

O Azambuja ainda aguarda para 2017 a liberação do SUS para a realização de cirurgias oncológicas. Assim que autorizado, o hospital poderá fazer até 600 procedimentos por ano. Outro destaque é o ambulatório de especialidades, que já está em funcionamento. Para requisitar o serviço, é preciso realizar agendamento.

“O Azambuja vem se equipando com os melhores equipamentos de ponta do Brasil, e conta com profissionais de alto gabarito. Nos regramos com base nos protocolos internacionais para oferecer o melhor atendimento, além de realizar treinamentos e investirmos na humanização”, diz o administrador do hospital.