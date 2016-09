Hospital Azambuja recebe aparelho de Ressonância magnética de 6 toneladas Devido à chegada do equipamento, rua em frente ao hospital foi interditada nesta segunda-feira, 19

O Hospital Azambuja recebeu na tarde desta segunda-feira, 19, um novo equipamento para agregar na qualidade de exames. A partir da segunda quinzena de outubro os pacientes terão à disposição um aparelho de Ressonância magnética de 1,5 tesla e 16 canais, que veio diretamente dos Estados Unidos.

Com a chegada do equipamento, o Azambuja passa a ter o aparelho mais moderno da região e o segundo do Brasil com esta qualidade. Além disso, com a ressonância magnética, diminuirá a fila de espera para este tipo de serviço, já que antes o procedimento demorava 40 minutos e agora será feito em 20min. Os pacientes também poderão fazer exames mais avançados e de diferentes tipos.

Além da ressonância, o hospital recebeu um aparelho de densitometria óssea (exame que mede a densidade mineral dos ossos) e de ultrassom. Os três equipamentos custaram 850 mil dólares.

Rua interditada

Devido à chegada dos equipamentos, o trânsito da rua Azambuja, no trecho em frente ao Centro de Imagens do hospital, está interditado para veículos até as 18 horas. A via foi fechada às 13h. O desvio deve ser feito pelas ruas Nova Trento e Francisco Leoni. Veículos de emergência poderão circular normalmente. O trânsito será liberado assim que o serviço for concluído.