Hospital Dom Joaquim recebe doação de materiais do Hospital Azambuja Entre os itens doações tem jogos de enxoval para os leitos, campos cirúrgicos utilizados para pequenos procedimentos e propés

O Hospital Azambuja entregou na tarde desta quinta-feira, 2, uma série de materiais para o Hospital Dom Joaquim, que também está localizado em Brusque. A doação contêm jogos de enxoval para os leitos, campos cirúrgicos utilizados para pequenos procedimentos, propés e outras peças que estavam guardadas no Azambuja há cerca de dois anos e não estavam sendo usadas, pois o hospital trocou todos os uniformes dos colaboradores e o enxoval.

“Estávamos guardando todo esse material para doar a quem precisasse e agora soubemos desta necessidade do Dom Joaquim e ficamos muito felizes em contribuir com uma entidade coirmã”, diz o administrador do Azambuja, Fabiano Amorim.

Para o administrador do Hospital Dom Joaquim, José Mauro Junglhaus, essa doação vem reforçar o material que a unidade já possui e o encontro promove uma parceria entre os hospitais. “Selamos uma amizade que poderá resultar em troca de experiências que será muito importante para todos”, lembrou.

A entrega da doação também contou com a presença do vice-diretor do Azambuja, Gilberto Bastiani; do diretor clínico do Azambuja, Dr. Charles Machado, de médicos e enfermeiros. “O hospital Azambuja está sempre de portas abertas para recebemos e tenho certeza de que momentos como este também servem para selar a união entre os dois hospitais, que é fundamental”, destacou o Dr. Charles Machado.