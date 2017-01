Hospital e Maternidade de Brusque avalia possibilidade de fechar Centro Cirúrgico Medida se dá em função da intenção de funcionários em paralisar as atividades

A direção do Hospital e Maternidade de Brusque (HEM) irá decidir nesta quinta-feira, 12, se o Centro Cirúrgico da instituição continuará em atividades. A medida é estudada porque funcionários do setor ameaçam paralisar as atividades.

Comunicado distribuído pela diretoria do hospital informa que há uma manifestação dos funcionários em paralisar os atendimentos do Centro Cirúrgico já a partir desta segunda-feira, 9.

Entretanto, a direção do hospital se reuniu com os funcionários e foi decidido que as atividades do Centro Cirúrgico continuam até quarta-feira, 11.

O acerto para que as atividades continuem até quarta-feira decorre do fato de que o hospital aguarda conclusão de negociações com um grupo empresarial interessado em assumir a gestão da instituição.

Conforme a diretoria, o posicionamento sobre essa negociação será dado na quinta-feira. Paralelo a isso, também existia o interesse da Unimed de Brusque em gerenciar o hospital. No entanto, não há confirmação oficial das partes.

Somente na quinta-feira, portanto, é que o hospital informará se as atividades do Centro Cirúrgico serão paralisadas ou não. Com isso, os agendamentos cirúrgicos estão sendo realizados normalmente até quarta-feira, 11.

No mês passado, o hospital já havia suspendido as atividades do pronto-atendimento, sob a alegação de falta de recursos para manutenção das atividades em boas condições de segurança. A promessa inicial era de que em 15 a 25 dias as atividades poderiam retornar, mas isso não se concretizou.